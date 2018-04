Conzzeta: Sehr starker Geschäftsgang im ersten Quartal 2018 EQS Group-Ad-hoc: Conzzeta / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Umsatzentwicklung Conzzeta: Sehr starker Geschäftsgang im ersten Quartal 2018 13.04.2018 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Zwischeninformation zum 1. Quartal 2018 Zweistelliges Wachstum in allen Segmenten Zürich, 13. April 2018 - Die Conzzeta Gruppe erzielte im 1. Quartal 2018 mit CHF 430,6 Mio. ein Umsatzwachstum von 43,5%. Unter Berücksichtigung von Änderungen im Konsolidierungskreis und zu stabilen Wechselkursen lag das Umsatzwachstum bei 27,5%. Der Auftragseingang für Investitionsgüter legte um 18,6% zu. CHF m 3M 2017 3M 2018 Abw. in % Gruppe Nettoumsatz 300.1 430.6 +43.5 -vergleichbar1) 300.1 382.7 +27.5 Auftragseingang2) 232.9 276.1 +18.6 Nettoumsatz Segmente Blechbearbeitung 158.9 224.4 +41.2 Sportartikel 59.6 70.6 +18.4 Chemische Spezialitäten 57.8 102.3 +77.0 Glasbearbeitung 24.0 33.6 +40.1 1 Das heisst zu konstanten Wechselkursen und unter Berücksichtigung von Änderungen im Konsolidierungskreis. 2 Investitionsgüter, d.h. Segmente Blechbearbeitung und Glasbearbeitung. Mit dem deutlich zweistelligen Umsatzwachstum in allen Segmenten hat sich die starke Geschäftsentwicklung vom 2. Halbjahr 2017 im 1. Quartal 2018 in einem insgesamt anhaltend günstigen Marktumfeld fortgesetzt. Der Nettoumsatz legte regional breit abgestützt zu, mit einer EBIT-Marge von über 8%. Wesentliche Änderung im Konsolidierungskreis ist die Akquisition von Otto Bock Kunststoff im Segment Chemische Spezialitäten per Anfang September 2017. Der Auftragseingang zog vor allem in der Region Amerika stark an. Conzzeta wird am 10. August 2018 mit Publikation der Halbjahresergebnisse einen gegebenenfalls aktualisierten Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 publizieren. Für Rückfragen: Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications; Telefon +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com Über Conzzeta Conzzeta ist eine breit diversifizierte Schweizer Unternehmensgruppe. Sie steht für Innovation, Zuverlässigkeit und eine langfristige Perspektive. Conzzeta strebt in den Zielmärkten nach führenden Positionen, überdurchschnittlichem Wachstum und nachhaltiger Wertschöpfung. Über 4700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an weltweit mehr als 60 Standorten setzten sich ein für innovative Kundenlösungen in den Bereichen Blechbearbeitung, Sportartikel, Schaumstoffe, grafische Beschichtungen und Glasbearbeitung. Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (SIX:CON). Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NMGXHFRVUR Dokumenttitel: Zwischeninformation Q1 2018 Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 674161 13.04.2018 CET/CEST

