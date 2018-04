The following instruments on XETRA do have their first trading day 13.04.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 13.04.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1804840194 BOC (SG) 18/23 FLR MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS1804840517 BOC (LUX) 18/21 MTN FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1805260483 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1806124753 CK HUTCH.FIN.(18) 18/25 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1806130305 CK HUTCH.FIN.(18) 18/30 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1807430811 ONTARIO PROV. 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1807495608 ERSTE GP BNK 18/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808338542 BNP PARIBAS 18/24 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808351214 CAIXABANK 18/30 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808395930 INMOBIL.COL.SOC.18/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808478710 ALBERTA 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808480377 SCBC 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808480534 SCBC 18/33 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808482746 HANN RUECK NTS 18/28 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808497264 SCANIA CV 18/20 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808713736 OVERS.-CHIN.BKG.18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808739459 ABN AMRO BANK 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1808861840 PSA BQE FRANCE 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA 4O21 XFRA CA12595N1050 CO2 GRO INC. EQ00 EQU EUR N

CA 25CN XFRA CA13567P1027 CANADIAN ENERGY MAT. EQ00 EQU EUR N

CA N6E1 XFRA CA65341L2030 NEXUS GOLD CORP. O.N. EQ01 EQU EUR N

CA IBC2 XFRA IE00BF3N7102 ISHSII-DLHY CORP BD EOHDD EQ01 EQU EUR Y

CA IBC7 XFRA IE00BF3N7219 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD EQ01 EQU EUR Y