FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 16.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 16.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

EXH1 XFRA DE000A0H08M3 IS.S.E.600 OIL+G.U.ETF A. 0.170 EUR

EXH4 XFRA DE000A0H08J9 IS.S.E.600 I.G+S.U.ETF A. 0.158 EUR

EXH3 XFRA DE000A0H08H3 IS.S.E.600 FO.+B.U.ETF A. 0.069 EUR

EXV1 XFRA DE000A0F5UJ7 IS.S.EU.600 BANK.U.ETF A. 0.059 EUR

XFRA DE000HSH4UD6 HSH NORDBANK MZC 13 14/29 0.001 %

ZZRW XFRA LU0224473941 ALLIANZ STFT NACH A(EUR) 0.360 EUR

XFRA DE000HSH4YN7 HSH NORDBANK IZ 1 15/27 0.001 %

1COV XFRA DE0006062144 COVESTRO AG O.N. 2.200 EUR

ZEH2 XFRA CH0276534614 ZEHNDER GRP NAM. SF-,05 0.421 EUR

YST XFRA AU000000TPM6 TPG TELECOM LTD 0.013 EUR

22P XFRA US70806A1060 PENNANTPARK FLOAT.RATE C. 0.077 EUR

6BF XFRA FO0000000179 BAKKAFROST P/F NAM. DK 1 1.410 EUR

XUPA XFRA FR0013286903 GENFIT 17/22 CV 0.518 EUR