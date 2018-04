IRW-PRESS: ICC Labs Inc.: ICC Labs unterzeichnet Absichtserklärung für den Export von Cannabidiol an Sundial Growers in Kanada

ICC Labs unterzeichnet Absichtserklärung für den Export von Cannabidiol an Sundial Growers in Kanada

Höhepunkte

- Die Absichtserklärung ebnet den Weg für den Vertrieb der medizinischen Cannabidiol-(CBD)-Produkte von ICC Labs über die lizenzierten Handelspartner von Sundial in Kanada

- Sundial wird jährlich bis zu 250.000 Gramm reine Cannabidiol-Kristalle von ICC Labs kaufen - die erste Lieferung nach Kanada wird für das vierte Quartal 2018 erwartet

- ICC Labs und Sundial werden zusammenarbeiten, um neue Cannabidiol-Marken für den medizinischen Cannabismarkt zu entwickeln, die in Zukunft von Sundial vertrieben werden

VANCOUVER, British Columbia, 12. April 2018 -- ICC Labs Inc. (ICC Labs oder das Unternehmen) (TSX-V: ICC) (Frankfurt: 2Q9) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Sundial Growers Inc. (www.sundialgrowers.com) mit Sitz in Kanada (Sundial), einem gemäß den ACMPR von Health Canada lizenzierten Produzenten von medizinischem Cannabis, eine Absichtserklärung unterzeichnet.

Gemäß der Absichtserklärung haben die Parteien vereinbart, endgültige Handelsvereinbarungen über den Verkauf von bis zu 250.000 Gramm CBD-Kristallen pro Jahr durch ICC Labs für den Vertrieb durch Sundial auf dem kanadischen und internationalen Markt auszuhandeln, sofern ICC sein nach GMP zertifiziertes Labor fertigstellt und Sundial seine Vertriebslizenz erhält.

Das CBD wird im Rahmen der Absichtserklärung über die Partnerschaften von Sundial mit lizenzierten Händlern gemäß den kanadischen Betäubungsmittelkontrollvorschriften (Narcotics Control Regulations) nach Kanada importiert. Alle importierten Produkte werden in Übereinstimmung mit den Anforderungen der ACMPR geprüft.

Die Absichtserklärung sieht außerdem vor, dass ICC Labs und Sundial gemeinsam neue Marken für den zukünftigen Vertrieb durch Sundial entwickeln.

Diese Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt für ICC Labs, da sie es uns ermöglicht, unsere Präsenz in Kanada auszubauen, meinte Alejandro Antalich, Chief Executive Officer von ICC Labs. Die Kernkompetenz von Sundial im Bereich Marketing und Branding wird in Verbindung mit den Produktentwicklungskapazitäten von ICC Labs für die Patienten in Kanada von großem Nutzen sein.

Torsten Kuenzlen, CEO von Sundial, sagte: Diese Absichtserklärung verschafft Sundial Zugang zu hochwertigem CBD des internationalen Produzenten ICC Labs. CBD-Produkte sind unserer Einschätzung nach sehr gefragt und die Absichtserklärung ist maßgeblich, damit wir die Versorgung sichern können, die benötigt wird, um die Nachfrage von Patienten und Verbrauchern auf dem kanadischen Markt und darüber hinaus zu befriedigen.

Alejandro Antalich, CEO von ICC Labs, fügte hinzu: Wir freuen uns sehr, mit Sundial zusammenzuarbeiten, um dem Unternehmen qualitativ hochwertiges CBD zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten zu können. Angesichts unserer Produktionslizenzen in zwei kostengünstigen Ländern in Südamerika werden wir einen enormen Vorteil bei der Versorgung der kanadischen Verbraucher mit qualitativ hochwertigen Cannabinoid-Produkten zu äußerst konkurrenzfähigen Preisen haben. Mit dieser neuen Vereinbarung setzen wir unsere Expansion in den globalen Markt fort.

Die in der Absichtserklärung vorgesehenen Transaktionen stehen unter dem Vorbehalt des Abschlusses endgültiger Handelsvereinbarungen, des Baus eines nach GMP zertifizierten Extraktionslabors von ICC Labs und der entsprechenden behördlichen Genehmigungen, einschließlich derjenigen der TSX Venture Exchange (die TSX-V) und der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada.

ÜBER SUNDIAL GROWERS INC.

Sundial ist ein privates, gemäß den ACMPR lizenziertes Produktionsunternehmen für medizinischen Cannabis mit Sitz in Alberta. Sundial verbindet bewährte Anbaumethoden mit innovativen Gartenbautechniken, um ein ausgewähltes Sortiment an Cannabissorten anzubauen. Das Hauptaugenmerk von Sundial ist auf die Produktion von konsistentem Cannabis gerichtet, dem seine Kunden vertrauen können.

Sundial betreibt derzeit eine 31.000 Quadratfuß große Produktionsstätte in Rocky View (Alberta) und verfügt über zwei weitere Produktionsanlagen, die sich in verschiedenen Stadien der Fertigstellung und Lizenzierung befinden.

Weitere Informationen über Sundial Growers Inc. erhalten Sie unter www.sundialgrowers.com.

ÜBER ICC LABS INC.

ICC Labs ist ein voll lizenziertes Produktions- und Vertriebsunternehmen für medizinische Cannabinoidextrakte, Cannabis für Genussmittelzwecke und industrielle Hanfprodukte in Uruguay sowie ein voll lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kolumbien.

Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Uruguay und hat sich zum Ziel gesetzt, Weltmarktführer in der Herstellung von Cannabinoidextrakten zu werden, den verantwortungsvollen Konsum von Cannabis für medizinische Zwecke durch wissenschaftliche Forschung und Innovation zu unterstützen und zu fördern und gleichzeitig den strengen Auflagen sowie den höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards zu entsprechen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.icclabs.com.

Kontakt:

ICC Labs Inc.

Alejandro Antalich, Chief Executive Officer

t: 598-2900-0000

e: ir@icclabs.com

Die TSX-V und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX-V als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen. Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu zählen ohne Einschränkung auch Aussagen über zukünftige Produktions- und Umsatzdaten, Betriebsergebnisse, Strategien, Pläne und Ziele des Unternehmens, sowie Aussagen, denen Begriffe wie glauben, erwarten, beabsichtigen, planen, fortsetzen, werden, könnten, würden, schätzen, prognostizieren, vorhersagen, hochrechnen, danach trachten, sollten oder ähnliche Ausdrücke bzw. deren Verneinungen vorausgehen oder folgen bzw. in denen solche Begriffe enthalten sind. Diese Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln lediglich Erwartungen, Schätzungen und Prognosen des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse wider. Diese Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und beinhalten, Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, welche schwer vorherzusagen sind. Aus diesem Grund können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt, angedeutet oder prognostiziert werden.

Weitere Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich davon unterscheiden könnten, beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf den Erhalt der für die für den Import nach Kanada oder für den Verkauf von medizinischem Cannabis durch Sundial erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die Fähigkeit von ICC, den Bau seines Extraktionslabors abzuschließen und erfolgreich CBD zu produzieren. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten finden Sie auf www.sedar.com in den Unterlagen, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht. Die Unternehmensführung stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, weil sie den Anlegern damit nützliche Informationen für Investitionsentscheidungen zukommen lassen möchte. Den Anlegern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Demnach sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diese und andere vorsorgliche Hinweise und Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht garantiert werden, dass die erwarteten Ergebnisse oder Entwicklungen tatsächlich eintreffen. Selbst wenn sie im Wesentlichen eintreffen, gibt es keine Garantie dafür, dass sie die erwarteten Folgen für oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit späteren Informationen, Ereignissen oder Umständen etc. zu entsprechen, außer dies wird gesetzlich gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43059

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43059&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA44923 41033

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA4492341033

AXC0040 2018-04-13/08:02