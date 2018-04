Immobilienkonzern Buwog erwartet bessere Bewertung seines WohnungsbestandsChina-Geschäft treibt Kosmetikkonzern L'Oreal an Streit um Einstieg des chinesischen Investors HNA bei der Deutschen Bank kostete John Cryan den Job, Focus RATING: S&P will bis Ende Mai über Deutsche-Bank-Abstufung entscheiden Freenet -Chef Vilanek bekommt Vertragsverlängerung Fraport - März Passagiere Ffm +13,2% , Cargo -1,7% Springer Nature will angepeilten Börsengang innerhalb der kommenden vier Wochen über die Bühne bringen, BöZ, S. 1, 9 Südzucker: Indexabstieg ohne Auswirkung auf Investoreninteresse, BöZ-Interview mit Finanzvorstand Thomas KölblDiess übernimmt Führung bei...

