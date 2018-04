Deutlich erholt präsentierten sich die Börsen in Europa am Donnerstag, nachdem Donald Trump seine scharfen Ankündigungen gegenüber Syrien und Russland teilweise wieder zurückgenommen hatte. Aus Branchensicht hatten die Technologieaktien eindeutig die Nase vorn, der Sektor schloss den Tag mit einem Gesamtzuwachs von 1,3%. Schlusslicht waren europaweit die Lebensmittelproduzenten, die 0,2% abgeben mussten. Nur ein minimales Umsatzwachstum erzielte Carrefour im ersten Quartal, das brachte für den Einzelhändler einen Tagesabschlag von 3,4%. Sulzer in Zürich konnte eine teilweise Erleichterung von den ausgesprochenen US-Sanktionen erreichen, daraufhin schnellte der Aktienkurs 19,5% nach oben. Norwegian Air steht vor der Übernahme durch British...

Den vollständigen Artikel lesen ...