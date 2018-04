Mit der Serviceware AG strebt ein wachstumsstarkes deutsches Software-Unternehmen an den Kapitalmarkt. Ziel ist der Prime Standard der Frankfurter Börse. Handelsstart soll am 20. April sein. Wir nennen alle Details zum IPO, werfen einen Blick in die Zukunft der Bad Camberger und erklären, warum eine Zeichnung der Aktie (A2G8X3) Sinn macht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...