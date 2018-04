Bad Marienberg - Die DIC Asset AG (ISIN DE000A1X3XX4/ WKN A1X3XX) meldet erfolgreiche Anschlussvermietungen von insgesamt rund 16.500 Quadratmetern für zwei Objekte aus dem Fondsportfolio des Immobilien-Spezialfonds DIC Office Balance II in Köln und Hannover, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...