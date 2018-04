Atlantic Gold ist einer unserer Favoriten und wie bereits in Ausgabe 132 geschrieben: dieser Titel wird nicht mehr lange auf dem Kurszettel bleiben. Die Kanadier legten nun neuen Bohrergebnisse für Cochrane Hill vor, die unter anderem mit 2,24 g/t Gold über 21 Meter sowie 11,48 g/t über 7 Meter glänzten. Genauso wichtig erscheint uns aber, dass die neuen Daten zeigen, dass sich die Mineralisierung in dieser Zone in östlicher Richtung sowie in die Tiefe hin fortsetzt. Weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...