Königstein im Taunus (pta010/13.04.2018/09:35) - Herr Prof. Dr. med. Dr. rer. pol. Christian Thielscher, Vorsitzender des Aufsichtsrats der medical columbus AG, hat der Gesellschaft gestern Abend mitgeteilt, dass er sein Amt als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 31. Mai 2018 niederlegt.



Die Gesellschaft dankt Prof. Dr. med. Dr. rer. pol. Christian Thielscher für die Zusammenarbeit der letzten beiden Jahre.



