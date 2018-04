Die asknet AG (ISIN: DE000A2E3707), Teil des in der Schweiz gelisteten, internationalen Technologie- und Medienunternehmens The Native SA, hat ihre Geschäftslage im Jahr 2017 deutlich verbessert

und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Durch den Einstieg des neuen Mehrheitsgesellschafters, The Native SA, und die in diesem Zusammenhang durchgeführte Kapitalerhöhung wurde die finanzielle Basis des Unternehmens weiter gestärkt, was sich auch in einem hohen Cashflow widerspiegelt. Darüber hinaus wies das Unternehmen zum Bilanzstichtag weiterhin keine Finanzverbindlichkeiten auf.

Operativ erzielte die asknet Gruppe im Berichtszeitraum große Vertriebserfolge. In der Business Unit Academics ist die Ausweitung der Zusammenarbeit mit dem langjährigen Partner IBM auf den skandinavischen Markt hervorzuheben. Ein weiterer wichtiger Erfolg ist die im Dezember 2017 bekannt gegebene Kooperation mit ANSYS Inc., dem weltweit führenden Hersteller von Simulationssoftware. In der Business Unit eCommerce Solutions konnten die Vertriebserfolge des Vorjahres ebenfalls fortgesetzt und insgesamt in 2017 neun Neukunden gewonnen werden. Investitionen in technische und strukturelle Verbesserungen stellten einen weiteren Schwerpunkt im abgelaufenen Geschäftsjahr dar. Aufbauend auf der starken Vertriebsleistung und mit einem neuen Partner an der Seite wird die Geschäftsentwicklung von asknet im Geschäftsjahr 2018 und darüber hinaus zusätzlich an Dynamik gewinnen.

Die Gesamtleistung des Konzerns lag mit 68,75 Mio. EUR aufgrund der erstmaligen Aktivierung von eigenen Entwicklungsleistungen in Höhe von 1,64 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres (69,37 Mio. EUR). ...

