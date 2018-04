13.04.2018 Zugemailt von / gefunden bei: AT&S (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) AT&S (China) Company Limited wurde erneut als High and New Tech Enterprise (HNTE) eingestuft. Dieses Zertifikat wird vom Shanghai Taxation Bureau, Shanghai Finance Bureau und Shanghai Science and Technology Commission verliehen. Dabei werden Firmen berücksichtigt, die Kriterien wie etwa High-Level F&E, Einkommen aus neuen und hochwertigen Technologien und Anteil der wissenschaftlichen und technologischen Mitarbeiter erfüllen. Das Zertifikat wurde für die Kalenderjahre 2017 bis 2019 vergeben....

