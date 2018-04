Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 14,80 Euro belassen. Die Telekom sei außerordentlich gut im Markt positioniert, schrieb Analyst Dhananjay Mirchandani in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Aktie der Bonner sei aber nicht gerade billig zu haben. Sollten sich die Spekulationen um eine Fusion der US-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint bewahrheiten, wäre dies für die T-Aktie aber ein Kurstreiber./edh/ Datum der Analyse: 13.04.2018

