Die Commerzbank hat die Einstufung für Beiersdorf nach Resultaten von L'Oreal auf "Hold" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Er ziehe aus den Umsatzzahlen des französischen Kosmetikkonzerns keine klaren Rückschlüsse für Beiersdorf, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Freitag vorliegenden Studie. L'Oreal habe sein Wachstum vor allem im Luxusgüterbereich beschleunigt. In dem für Beiersdorf wichtigen klassischen Konsumgeschäft sei das Abschneiden der Franzosen nur neutral zu werten./tih/zb Datum der Analyse: 13.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0040 2018-04-13/10:43

ISIN: DE0005200000