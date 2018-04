Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Software AG vor der Berichtssaison zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die Softwarebranche habe zuletzt besonders stark unter dem Ausverkauf bei Technologiewerten gelitten, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ein schwach erwarteter Jahresauftakt dürfte da in der Branche vorerst nur wenig Erleichterung bringen. Bei der Software AG sehe er weitere Risiken. Aktueller Gegenwind von Währungsseite sei dort wohl noch nicht ganz in die Erwartungen eingearbeitet./tih/gl Datum der Analyse: 12.04.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2018-04-13/10:57

ISIN: DE000A2GS401