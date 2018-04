Der britische Vermögensverwalter M&G wird seinen Global Leaders Fund mit dem Flaggschifffonds Global Themes Fund verschmelzen. Beide Fonds weisen eine ähnliche Anlagestrategie und dieselbe Benchmark auf.Die Geschichte des M&G Global Themes Fund (ISIN: GB0030932676) ist durch zahlreiche Veränderungen geprägt. Die Ursprünge des Fonds reichen bis in die 1970er Jahre zurück, als Auflagedatum wird jedoch der 17.11.2000 kommuniziert, damals wurde der lange beibehaltene Name "M&G Global Basic Fund" eingeführt. Der Anlagefokus lag auf den Grundgüterindustrien wie Landwirtschaft und Rohstoffe. Gemanagt wurde das Portfolio zunächst von Graham Grench, dann von Randeep Somel. Im vergangenen Jahr vollzog sich dann der Umbau zu einem modernen Themenfonds, was sich auch in der Namensgebung widerspiegelte: Der Fonds heißt seitdem "M&G Global Themes Fund". Fondsmanager Jamie Horvat, der die Geschicke des Fonds seit 2015 leitet, kann nun in globale Aktien investieren ohne dabei Einschränkungen hinsichtlich Branche, Region oder Marktkapitalisierung unterworfen zu sein.

