DGAP-Media / 2018-04-13 / 10:49 *Q1-Zahlen: Bijou Brigitte verzeichnet einen Konzernumsatz von 63,4 Mio. EUR* Hamburg, 13. April 2018 - Der Bijou Brigitte-Konzern erzielte im ersten Quartal dieses Jahres nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz in Höhe von 63,4 Mio. EUR (Q1 2017: 65,1 Mio. EUR; -2,7 %). Dies ist vor allem auf die reduzierte Filialanzahl zurückzuführen. Der Konzern bestätigt die im Rahmen der Berichterstattung zum Geschäftsjahr 2017 gegebene Prognose. Für das Gesamtjahr 2018 erwartet der Konzern einen Umsatz zwischen 315 und 330 Mio. EUR. *Ansprechpartner für Rückfragen:* Angela Gogolin, Investor Relations Tel.: +49 40 606 09-1955 Fax: +49 40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com *Ansprechpartner für Rückfragen:* Hannah Höchst, Wirtschaftspresse/Investor Relations Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250 Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-04-13 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bijou Brigitte modische Accessoires AG Poppenbütteler Bogen 1 22399 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 60609-0 Fax: +49 (0)40 6026409 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com Internet: www.group.bijou-brigitte.com ISIN: DE0005229504 WKN: 522950 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 674367 2018-04-13

