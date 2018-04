Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Volkswagen-Vorzugsaktien anlässlich des Wechsels an der Vorstandsspitze auf "Buy" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Der Fokus auf Effizienz, der Herbert Diess bereits bei der Marke VW ausgezeichnet habe, werde sich auch im Gesamtkonzern positiv auswirken, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neue Konzernstruktur mit den Börsenplänen für die Nutzfahrzeugsparte sieht der Experte ebenfalls positiv./ag/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

ISIN: DE0007664039