Die Commerzbank hat die Einstufung für Linde nach Medienberichten über Fortschritte bei der geplanten Fusion des Gasekonzerns mit Konkurrent Praxair auf "Hold" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Demnach sei der Kandidatenkreis für die aus kartellrechtlichen Gründen zum Verkauf stehenden Beteiligungen eingeengt worden, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Liste an verbleibenden Interessenten bestätige die bisher am Markt herumgereichten Gerüchte./tih/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

ISIN: DE0006483001