Die Commerzbank hat die Einstufung für Eon nach Investorenveranstaltungen in Edinburgh und Dublin auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,90 Euro belassen. Diskutiert worden sei über die Geschäftsaussichten und den strategischen Sinn der Aufteilung des Ökostromunternehmens Innogy mit dem Konkurrenten RWE, schrieb Analystin Tanja Markloff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eon verspreche sich von der Transaktion ab 2022 eine positive Gewinnwirkung. In ihren Augen ist dies eine konservative Erwartungshaltung./tih/gl Datum der Analyse: 13.04.2018

ISIN: DE000ENAG999