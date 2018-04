Der amerikanische Volksmund sagt: "Wer reicht stirbt, stirbt in Schande". Hierzulande lautet das Motto eher: "Schaffe, schaffe, Häusle baue!" - nicht nur im Schwabenland. Von Robert Steininger Beim Umgang mit dem eigenen Geld scheiden sich die Geister: Während einige lieber in schöne Momente investieren und das Leben in der Gegenwart genießen, denken viele nur mit bangem Blick an die Zukunft. In einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...