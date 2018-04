Das Spezialchemieunternehmen H.B. Fuller Co. (ISIN: US3596941068, NYSE: FUL) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 15,5 US-Cents auszahlen und erhöht damit die Dividendenausschüttung um 3 Prozent oder 0,5 US-Cents im Vergleich zum Vorquartal (15 US-Cents). Damit wird die Dividende das 49. Jahr in ununterbrochener Folge gesteigert. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 0,62 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer derzeitigen Dividendenrendite ...

