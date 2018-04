Bewegung im Kathoden-Business: Das südkoreanische Chemieunternehmen LG Chem, wichtiger Player im Batteriemarkt, und der chinesische Kobalt-Zulieferer Huayou Cobalt kündigten die Errichtung zweier Anlagen an. Diese werden maßgeblichen Einflussauf den weiteren Kurs der Kathodenproduktion in der Lithium-Ionen-Industrie nehmen. Der Branchenfachdienst Benchmark Mineral Intelligence berichtete über den spektakulären Deal. Demnach sollen in den kommenden anderthalb Jahren in ...

