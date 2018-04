Die Analysten von Barclays ihre Empfehlung für die Aktien der OMV mit "Overweight" bestätigt. Auch das Kursziel bleibt unverändert und liegt damit weiter bei 60,0 Euro. Die OMV hatte am gestrigen Donnerstag ein Trading Update zum ersten Quartal 2018 veröffentlicht.

Anlässlich der aktuellen Zahlen von OMV korrigiert Analystin Lydia Rainforth die aktuelle Gewinnschätzung leicht nach oben. Grund dafür sind die positiven Überraschungen im Bereich Downstream: Dort lag die durch die OMV realisierte Referenz-Raffineriemarge von 4,8 Dollar pro Fass deutlich über dem Barclays-Schätzwert. Die Analystin sieht weiter ein ca. 22-prozentiges Preispotenzial nach oben und begründet damit ihre Kaufempfehlung für die Aktie.

Für das laufende Geschäftsjahr der OMV prognostizieren die Barclays-Analysten jetzt einen Gewinn von 5,10 Euro je Aktie. Im darauffolgenden Jahr 2019 werden 4,93 Euro erwartet, im Jahr 2020 sind 5,24 Euro für jeden Anteilseigner prognostiziert. Die Dividendenprognose für heuer liegt bei 1,58 Euro, die der kommenden zwei Jahre belaufen sich auf 1,65 bzw. 1,74 Euro und je Aktie.

Am Freitag zu Mittag notierten die OMV-Aktien an der Wiener Börse 0,78 Prozent im Plus bei einem Preis von 48,90 Euro.

Analysierendes Institut Barclays

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) sig/dkm

AFA0076 2018-04-13/12:20

ISIN: AT0000743059