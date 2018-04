uhr.de AG: plant Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals DGAP-Ad-hoc: uhr.de AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung uhr.de AG: plant Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals 13.04.2018 / 12:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. UHR.DE AG plant Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Einlagen um bis zu EUR 6.750.000,00 Ad hoc Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR der UHR.DE AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Zerbst, 13 April 2018 Die UHR.DE AG plant auf ihrer nächsten ordentlichen Hauptversammlung die Erhöhung des Grundkapitals gegen Einlagen sowie entsprechender Satzungsänderung um bis zu EUR 6.750.000,00. Durch die Ausgabe von 6.750.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, soll das Grundkapital der Gesellschaft von bisher 1.125.000,00 Euro auf bis zu 7.875.000,00 Euro erhöht werden. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Der Vorstand soll ermächtigt werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere den Bezugspreis und die weiteren Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzusetzen. Die geplante Maßnahme steht unter dem Vorbehalt des Hauptversammlungsbeschlusses. Die ordentliche Hauptversammlung der UHR.DE AG findet am 22.05.2018 in Cottbus statt. Weitere Einzelheiten dazu werden in der Tagesordnung zur Einladung der ordentlichen Hauptversammlung bekanntgegeben. UHR.DE AG, Coswiger Str. 12, 39261 Zerbst/Anhalt, Telefon: +49 355/28890431 Internet: www.uhr.de ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsenkürzel: U1D Rückfragen zur Ad hoc beantwortet Herr Mudring unter +49 355 28890431 13.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: uhr.de AG Coswiger Str. 12 39261 Zerbst/Anhalt Deutschland Telefon: +49 355 28890431 E-Mail: info@uhr.de Internet: www.uhr.de ISIN: DE000A14KN47 WKN: A14KN4 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674443 13.04.2018 CET/CEST

