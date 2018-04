Investment Grade-Rating bestätigt - die Ratingagentur Euler Hermes Rating hat ihr "BBB"-Rating für die SAF-HOLLAND S.A. bestätigt. Der Ausblick für das Rating für die kommenden zwölf Monate wird von der Ratingagentur dabei als stabil angesehen.

ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe der SAF-Holland S.A. (WKN A1HA97) hat ein Gesamtvolumen von 75 Millionen Euro und wird jährlich mit 7,00 Prozent verzinst. Die Laufzeit endet am 26. April 2018, also in zwei Wochen. Aktuell notiert die Anleihe knapp über pari (Stand: 13.04.2018).

Quelle: Euler Hermes Rating GmbH

"Führende Marktposition"

Hervorgehoben wird von Euler Hermes Rating, dass SAF-HOLLAND über eine der führenden ...

