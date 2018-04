Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Görlitz (pts018/13.04.2018/13:35) - Ab 16.4.2018 Umstellung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien in auf den Namen lautende Stückaktien / ISIN-Änderung - niiio finance group AG, Görlitz - ALT: - ISIN: DE0006946106 (WKN: 694610) // NEU: - ISIN: DE000A2G8332 (WKN: A2G833) Das FinTech Softwarehaus niiio finance group AG stellt zum 16.4.2018 auf Namensaktien um. Die Gesellschaft führt somit ab dem Stichtag ein Aktienregister, in das die Aktionäre unter Angabe des Namens, Geburtsdatums und der Adresse sowie der Stückzahl der gehaltenen Aktien eingetragen sind (§ 67 Abs. 1 AktG). Wie bei der ordentlichen Hauptversammlung am 1.12.2017 beschlossen, stellt niiio finance group AG zum 16.4.2018 auf Namensaktien um. Somit ist die Gesellschaft künftig in der Lage mittels direkter und transparenter Kommunikation in unmittelbaren Kontakt zu ihren Aktionären zu treten. "Namensaktien bieten gegenüber Inhaberaktien große Vorteile. Dank der Eintragung ins Aktienregister können wir gezielter mit unseren Aktionären Kontakt aufnehmen und sie über Entwicklungen unseres Unternehmens informieren", so Johann Horch, Vorstand der niiio finance group AG. "Die Umstellung auf Namensaktien ist natürlich für die Aktionäre kostenlos, auch die Depotgebühren erhöhen sich durch die Umstellung nicht." Namensaktien erleichtern künftig die Vorbereitung der Hauptversammlung, zum Beispiel bei der Versendung der Einladungen und der Entgegennahme von Weisungen. Der "Umweg" über die Depotbank entfällt, sofern der Aktionär im Aktienregister eingetragen ist. Gleichzeitig unterliegen die Informationen aus dem Aktienregister natürlich den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen, so dass die Gesellschaft die Registerdaten nur für ihre Aufgaben im Verhältnis zu den Aktionären verwenden darf. "Alle Aktionäre der niiio finance group AG erhalten zusätzlich über ihre Banken zudem ebenfalls eine Umstellungsinformation mit weiteren Detailinformationen", fasst Horch zusammen. "Bezüglich der Depotverwahrung gibt es zwischen Inhaber- und Namensaktien keine Unterschiede - auch nicht steuerlich." (Ende) Aussender: niiio finance group AG Ansprechpartner: Vorstand Tel.: +49 35 81 - 374 99 - 0 E-Mail: ir@niiio.finance Website: www.niiio.finance Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180413018

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2018 07:35 ET (11:35 GMT)