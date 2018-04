Nach einem schlechten 1. Quartal 2018 wird unter Börsen-Profis die Befürchtung laut, dass sich die Hausse der vergangen Jahre dem Ende zuneigt. Trotz guter fundamentaler Rahmenbedingungen hat der Dax in den vergangenen drei Monaten rund 1000 Punkte verloren. Viele wikifolio-Trader sind als Reaktion darauf deutlich vorsichtiger geworden und haben den Investitionsgrad in ihren wikifolios gesenkt. Doch wie an der Börse üblich, gehen die Meinungen und Einschätzungen auseinander - mehr als genug Trader sehen den Marktverfall als Teil einer ganz normalen Korrektur und nutzen ihn bei dem einen oder anderen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...