Die erst kürzlich im DAX-Index aufgenommene Aktie von Covestro beschreibt bereits seit Anfang 2016 einen intakten Aufwärtstrend und konnte sich vom Niveau bei 25,22 Euro auf ein Verlaufshoch von 95,78 Euro zu Beginn dieses Jahres hocharbeiten. Nur wenig später folgte ein weiteres Hoch in diesem Bereich, das anschließend aber zu einem vorläufigen Doppeltop ausgebaut wurde und Kursverluste auf 77,56 Euro nach sich zog. Doch seit knapp zwei Wochen zeigt sich im Bereich der 200-Tage-Durchschnittslinie eine merkliche Gegenwehr der Bullen ab, die möglicherweise sogar noch zu einem tragfähigen Boden ausgebaut werden könnte und hierdurch bald wieder steigende Notierungen das Kursgeschehen der Covestro-Aktie dominieren könnten. Als Grund für steigende Notierungen kann der geplante und vorgezogene Wechsel auf dem Chefposten des Werkstoffherstellers Covestro genannt werden. Patrick Thomas wird seinen Platz nun schon zum 1. Juni dieses Jahres an seinen Nachfolger Markus Steilemann übergeben.

Long-Chance:

Ausgehend von einer kurzfristigen Trendwende auf dem aktuellen Unterstützungsbereich von rund 80,00 Euro könnte das Wertpapier von Covestro zunächst an den EMA 50 um 84,42 Euro zulegen. Aber erst ein nachhaltiger Anstieg darüber kann weiteres Kurspotenzial in Richtung 90,00 Euro freisetzen. Eine Verlustbegrenzung sollte aber noch ein Stück weit unter den Wochentiefs von 78,72 Euro angeordnet werden. Ein Kursrutsch unter die aktuellen Wochentiefs birgt hingegen die Gefahr weiterer Abgaben auf das Niveau von rund 75,00 Euro. Eine rasche Rückkehr in die aktuelle Handelsspanne dürfte dann aber recht schwierig werden und tendenziell bärische Handelsansätze bieten. .

Einstieg per Market-Buy-Order: 80,76 Euro

Kursziel: 84,42 / 90,00 Euro

Stop: < 78,70 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,06 Euro

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Covestro AG; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 80,76 Euro; 14:00 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

