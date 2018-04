Lauda-Königshofen - Aareal Bank-Aktie: Neue Jahreshochs in Reichweite - Chartanalyse Am Donnerstag bestätigte der Aufsichtsrat der Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) den Vorstandsvorsitzenden Hermann J. Merkens vorzeitig für fünf weitere Jahre - Investoren begrüßen diese Entscheidung mit einem deutlichen Kursaufschlag in dem Wertpapier, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...