DGAP-News: Salzgitter Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Salzgitter Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 24.05.2018 in Braunschweig mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-04-13 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Salzgitter Aktiengesellschaft Salzgitter Wertpapier-Kenn-Nr. 620 200 ISIN: DE0006202005 Einberufung der Hauptversammlung 2018 *Tagesordnung auf einen Blick* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgitter Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats* 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* 6. *Neuwahl des Aufsichtsrats* *Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,* wir laden Sie hiermit ein zur ordentlichen Hauptversammlung der Salzgitter Aktiengesellschaft, die am *Donnerstag, dem 24. Mai 2018, 11:00 Uhr*, in der Stadthalle Braunschweig, Leonhardplatz, 38102 Braunschweig, stattfindet. *Tagesordnung* 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Salzgitter Aktiengesellschaft und des Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2017 mit dem gemeinsamen Lagebericht und dem Bericht des Aufsichtsrats* Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember 2017) am 15. März 2018 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt keinen Beschluss zu fassen. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss, der gemeinsame Lagebericht, der erläuternde Bericht zu den Angaben gemäß § 289a Absatz 1 und § 315a Absatz 1 HGB im Lagebericht sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen Eisenhüttenstraße 99, 38239 Salzgitter, und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus und sind im Internet unter http://www.salzgitter-ag.com zugänglich. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von 27.100.000,00 EUR wird wie folgt verwendet: - Ausschüttung einer 24.339.285,00 EUR Dividende von 0,45 EUR je Aktie auf die 54.087.300 dividendenberechtigt en Aktien: - Gewinnvortrag auf 2.760.715,00 EUR neue Rechnung: Der Gewinnverwendungsvorschlag geht davon aus, dass die 6.009.700 zum Zeitpunkt des Vorschlags von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß § 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, auch noch am Tag der Hauptversammlung nicht dividendenberechtigt sind. Soweit diese Aktien am Tag der Hauptversammlung infolge Veräußerung dividendenberechtigt sein sollten, wird der Gewinnverwendungsvorschlag in der Hauptversammlung bei unveränderter Ausschüttung von 0,45 EUR je dividendenberechtigter Aktie zulasten des Gewinnvortrags entsprechend angepasst. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor zu beschließen: Den im Geschäftsjahr 2017 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für diesen Zeitraum Entlastung erteilt. 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor zu beschließen: Die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover, wird zum Abschlussprüfer sowohl des Jahres- als auch des Konzernabschlusses der Salzgitter Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2018 gewählt. Der Prüfungsausschuss hat gemäß Art. 16 Absatz 2 Unterabsatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 vom 16.04.2014 erklärt, dass seine Empfehlung frei von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte ist und ihm keine vertragliche Verpflichtung auferlegt wurde, welche die Auswahlmöglichkeiten im Hinblick auf die Auswahl eines bestimmten Abschlussprüfers beschränkt hätten. 6. *Neuwahl des Aufsichtsrats* Die Amtszeit des derzeitigen Aufsichtsrats unserer Gesellschaft endet mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung. Der Aufsichtsrat ist demnach neu zu wählen. Er setzt sich nach den Bestimmungen des Gesetzes zur Ergänzung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten und Vorständen der Unternehmen des Bergbaus und der Eisen und Stahl erzeugenden Industrie (MontanMitbestErgG) vom 7. August 1956 in seiner Fassung vom 24. April 2015 sowie nach § 7 Ziffer 1 der Satzung der Gesellschaft zusammen. Danach besteht der Aufsichtsrat aus - 10 Vertretern der Anteilseigner - 10 Vertretern der Arbeitnehmer (davon 7 Arbeitnehmer und 3 Vertreter von Gewerkschaften) und - einem weiteren Mitglied. Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 96 Absatz 2 Satz 1 AktG i.V.m. § 5a MontanMitbestErgG zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der Mindestanteil ist infolge eines Widerspruchs gegen die Gesamterfüllung für diese Wahl von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Von den zehn Vertretern der Anteilseigner müssen daher mindestens drei Frauen und mindestens drei Männer sein. Die Wahlvorschläge berücksichtigen diese Mindestanteile. Die Vertreter der Anteilseigner werden von der Hauptversammlung gewählt. Die Vertreter der Arbeitnehmer wurden durch von den Arbeitnehmern gewählte Delegierte gewählt. Das weitere Mitglied wird durch die Hauptversammlung auf Vorschlag der übrigen Aufsichtsratsmitglieder gewählt. Die Amtszeit der zu wählenden Aufsichtsratsmitglieder dauert bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt; hierbei wird das Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, nicht mitgerechnet (§ 102 Absatz 1 AktG, § 7 Ziffer 2 der Satzung). *Anteilseignervertreter* Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung die Wahl folgender Anteilseignervertreter vor mit Angabe der Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: 6.1 *Ulrike Brouzi*, Hannover Mitglied des Vorstands Norddeutsche Landesbank, Hannover * NORD/LB Asset Management AG, Hannover (stellv. Aufsichtsratsvorsitzende)1 * NORD/LB Luxembourg S. A. Covered Bond Bank, Luxembourg (Aufsichtsrat)2 6.2 *Dr. Bernd Drouven*, Hamburg Vorstandsvorsitzender der Aurubis AG i. R., Hamburg * NITHH gGmbH, Hamburg (Aufsichtsrat, Vorsitzender)2 6.3 *Roland Flach*, Kronberg Vorsitzender des Vorstands der Klöckner-Werke AG i. R., Duisburg Vorsitzender des Vorstands der KHS AG i. R., Dortmund * KHS GmbH, Dortmund1 3 6.4 *Reinhold Hilbers*, Wietmarschen-Lohne Niedersächsischer Finanzminister, Hannover * Norddeutsche Landesbank, Hannover (Vorsitzender)1 * Deutsche Messe AG, Hannover1 * Bentheimer Eisenbahn AG (Vorsitzender)1 * Kreissparkasse Grafschaft Bentheim (Verwaltungsrat)2 * KfW-Bankengruppe (Verwaltungsrat)2 6.5 *Prof. Dr. phil. Susanne Knorre*, Hannover Unternehmensberaterin, Hannover * RÜTGERS Germany GmbH, Castrop-Rauxel1 * Norddeutsche Landesbank, Hannover1 * STEAG GmbH, Essen1 * Deutsche Bahn AG, Berlin1 6.6 *Dr. rer. pol. Dieter Köster*, Osnabrück Geschäftsführender Gesellschafter der HomeStead GmbH & Co. KG, Osnabrück Vorsitzender des Vorstands der Köster Holding AG i. R., Osnabrück * Köster Holding AG, Osnabrück (Vorsitzender)1 * Klinikum Osnabrück GmbH, Osnabrück1 6.7 *Heinz Kreuzer*, Gehrden Vorsitzender der Geschäftsführung der TUI InfoTec GmbH, Hannover, bis 31.05.2018 6.8 *Prof. Dr. rer. pol. Joachim Schindler*, Berlin Freiberuflicher Wirtschaftsprüfer, Berlin * Rocket Internet SE, Berlin4 * CORE SE, Berlin (Vorsitzender)1 * Medizinische Hochschule Brandenburg

