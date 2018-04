Manchmal im Leben gibt es Chancen, die darf man einfach nicht verstreichen lassen. Die Rede ist von echten Geld-Geschenken, bei denen man nur zugreifen braucht. Tatsächlich finden wir solche Fälle immer und immer wieder auch an der Börse, speziell bei unseren allseits beliebten Biotech-No-Brainern. Hier haben SD-Leser in der Vergangenheit hochprozentige Profite am laufenden Band einfahren können.

Das auf Technologien zur Verbesserung der Fruchtbarkeit spezialiserte OvaScience (WKN: A1T96P) liefert derzeit ein erstaunlich verheißungsvolles Bild für Value-Investoren ab: Das Unternehmen wies zum Jahresende eine Netto-Cashposition in Höhe von rund 60 Millionen USD aus, wird an der Nasdaq aber derzeit mit weniger als 30 Millionen USD gehandelt. Dieser unglaubliche Irrwitz könnte in naher Zukunft eine spektakuläre Trendumkehr der Aktie einleiten.

Früher oder später findet jede Aktie ihren fairen Wert

Die noch vor drei Jahren über 50 USD teure OvaScience-Aktie wandert derzeit für nur noch 80 US-Cent über die Broker-Tresen. Nachdem die Kommerzialisierung des ersten Produktkandidaten AUGMENT, eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...