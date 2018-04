Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Berlin (pta020/13.04.2018/15:45) - Am 28. März 2018 hat die Auden AG veröffentlicht, gemäß den Geschäftsbedingungen der Deutschen Börse AG, die Einbeziehung der Aktien der Auden AG in das Segment Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse zu kündigen. Ein entsprechendes Kündigungsschreiben wurde zeitgleich an die Deutsche Börse AG versendet.



Die Deutsche Börse AG hat bestätigt, dass die Einbeziehung der Aktien in das Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse zum 30 Juni 2018 gekündigt ist. Der Handel der Aktien der Auden AG mit der ISIN DE000A161440 am Basic Board endet somit mit Ablauf des 29. Juni 2018.



(Ende)



Aussender: Auden AG Adresse: Kurfürstendamm 11, 10719 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Reyke Schult Tel.: +49 30 98322205 E-Mail: ir@auden.com Website: www.auden.com



ISIN(s): DE000A161440 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1523627100820



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresApril 13, 2018 09:45 ET (13:45 GMT)