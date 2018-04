Dow Jones - Sie sind drauf und dran

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average Index hat eine aus Käufersicht gute Leistung in dieser Woche erbracht. Das i-Tüpfelchen steht aber noch aus. Dies wäre ein Wochenschluss über dem seit Januar bestehenden Abwärtstrend.

Somit lohnt sich einmal mehr ein Blick auf den Abwärtstrend im Tageschart. Dieser verläuft im heutigen Handel bei rund 24.600 Punkten. Bei 24.622 Punkten notiert zudem das Zwischenhoch der bisherigen Erholungsbewegung. Solange der Dow Jones Industrial Average Index diese beiden Hürden also nicht per Schlusskurs überwinden kann, ist die Konsolidierung intakt. Die Bären könnten in diesem Fall in der kommenden Woche einen weiteren Versuch starten, den Index in Richtung des EMA200 bei 23.600 Punkten zu drücken.

Ein möglichst signifikanter Ausbruch über die benannten Widerstände per Wochenschlusskurs würde die technische Situation dagegen deutlich verbessern. In diesem Fall wäre der Weg auf Sicht einiger Tage frei in Richtung 25.800 Punkte, was einem Potenzial von über 1.000 Punkten im Index entsprechen würde.

Aktuell ist der Kampf noch völlig offen. Wichtig wird es sein, dass die Käufer die sehr freundlichen Vorbörsenstände verteidigen können.

Dow Jones Industrial Average Index: Tageschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.01.2018 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.04.2013 - 12.04.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX0472 32,33 20.650,00 6,14 29.06.2018 Dow Jones Index HW9FS0 24,25 21.650,00 8,16 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.04.2018; 15:32 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HW9FPH 32,15 28.550,00 6,27 29.06.2018 DowJones Index HW9VVT 29,60 28.250,00 6,82 30.04.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.04.2018; 15:34 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

