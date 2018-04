Liebe Leser,

im Gegensatz zur VW-Aktie kann die Daimler-Aktie in dieser Woche kaum aus der Menge herausstechen. Zwar erholt sich die Aktie gegen Ende der Woche wieder in den Plusbereich, doch dieses fällt am Freitagvormittag und im Vergleich zur Vorwoche eher gering aus. Charttechnisch betrachtet dürfte die Aktie damit womöglich erneut unterhalb des 100-Wochen-Durchschnitts schließen, wie auch in der vergangenen Woche bereits geschehen. Da der Kurs jedoch seit geraumer Zeit eine Art Seitwärtsphase ... (David Iusow)

