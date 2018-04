Hannover - TOM TAILOR-Aktienanalyse von Analyst Karsten Rahlf von der NORD LB: Karsten Rahlf, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Sektorstudie weiterhin zum Kauf der Aktie des Bekleidungsherstellers TOM TAILOR AG (ISIN: DE000A0STST2, WKN: A0STST, Ticker-Symbol: TTI). Für März habe die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) einen Konsumklimaindex von 10,8 gemeldet, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

