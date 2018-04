Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, zunächst vielen herzlichen Dank für Ihre Vorschläge, was wir Deutschen in puncto Aktienanlage von den US-Anlegern lernen können. Ich befinde mich auf der Zielgeraden meiner "Route to Warren Buffett", und den 9. April, an dem sich dieser Aktienbrief in der Schlusskorrektur befindet, haben wir zum "Buffett-Day" ernannt. Ich bin derzeit...

Den vollständigen Artikel lesen ...