Gestoppte bzw. gedrehte Serien: AMS -0,48% auf 104,2, davor 4 Tage im Plus (6,84% Zuwachs von 98 auf 104,7), Strabag 0% auf 31,95, davor 4 Tage im Minus (-5,75% Verlust von 33,9 auf 31,95), Goldbarren (100g, philoro) -0,37% auf 3542, davor 3 Tage im Plus (0,79% Zuwachs von 3527 auf 3555), Oberbank AG VZ -0,65% auf 77, davor 3 Tage im Plus (1,97% Zuwachs von 76 auf 77,5), Gold Philharmoniker 1/1 -0,35% auf 1113,6, davor 3 Tage im Plus (0,79% Zuwachs von 1108,7 auf 1117,5), Gold Känguru 1/1 -0,36% auf 1116,8, davor 3 Tage im Plus (0,8% Zuwachs von 1111,9 auf 1120,8), Goldbarren (250g, philoro) -0,35% auf 8814, davor 3 Tage im Plus (0,8% Zuwachs von 8775 auf 8845), Goldbarren (1oz, philoro) -0,35% auf 1115,8, davor 3 Tage im Plus (0,77% Zuwachs von 1111,1 auf 1119,7), Gold...

