die Aktie der Deutschen Bank ist in den zurückliegenden Sitzungen wieder deutlich stärker geworden. Dennoch befindet sich der Wert aus Sicht der Charttechnik im Abwärtstrend. Die derzeit relevante Untertützung verläuft in Höhe von 11 Euro. Diese konnte nun klar distanziert werden. Es ging am Donnerstag und am Freitag um weitere 1,6 % nach oben. Damit nähert sich der Wert der kleinen Obergrenze von 12 Euro. Dies könnte wiederum einen Ausbruch nach oben begünstigen, da oberhalb ... (Frank Holbaum)

