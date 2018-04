Software AG veröffentlicht Finanzergebnis für das erste Quartal 2018 und erhöht Jahresausblick 2018 für den Bereich IoT & Cloud DGAP-Ad-hoc: Software AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Software AG veröffentlicht Finanzergebnis für das erste Quartal 2018 und erhöht Jahresausblick 2018 für den Bereich IoT & Cloud 13.04.2018 / 23:04 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc Mitteilung (Insiderinformationen gem. Artikel 17 MAR) Software AG veröffentlicht Finanzergebnis für das erste Quartal 2018 und erhöht Jahresausblick 2018 für den Bereich IoT & Cloud - IoT & Cloud Umsatz in Q1 2018 währungsbereinigt 124,6% (ohne Währungsbereinigung +115,0%) über Q1 2017 - Jahresausblick für den IoT & Cloud Umsatz für 2018 wird angehoben: Von 70 bis 100% Wachstum (25-30 Mio. EUR) auf 100 bis 135% Wachstum (30-35 Mio. EUR) - DBP-Produktumsatz (ohne IoT & Cloud) in Q1 2018 währungsbereinigt -5,4% (ohne Währungsbereinigung -13,1%) unter Q1 2017 - Jahresausblick 2018 für DBP, A&N, operative Ergebnismarge (Non-IFRS) und EPS (Non-IFRS) wird bestätigt Der Vorstand der Software AG (TecDAX, ISIN DE000A2GS401, WKN A2GS40 / SOW) gibt die vorläufigen Finanzergebnisse für das erste Quartal 2018 bekannt, nach denen sich der IoT & Cloud Umsatz in Q1 2018 gegenüber dem ersten Quartal 2017 um währungsbereinigt +124,6% (ohne Währungsbereinigung +115,0%) von 3,0 Mio. EUR auf 6,4 Mio. EUR erhöht und der DBP-Produktumsatz (ohne IoT & Cloud) im Vergleich zum ersten Quartal 2017 um währungsbereinigt - 5,4% (ohne Währungsbereinigung -13,1%) von 102,9 Mio. auf 89,4 Mio. EUR verringert hat. Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung und der erwarteten Geschäftsabschlüsse bis zum Jahresende 2018 hat der Vorstand den Jahresausblick für den IoT / Cloud Umsatz für 2018 von bislang 70 bis 100% Wachstum (25-30 Mio. EUR) auf 100 bis 135% Wachstum (30-35 Mio. EUR) erhöht. Der am 25. Januar 2018 veröffentlichte Jahresausblick 2018 für DBP, A&N, operative Ergebnismarge (Non-IFRS) und EPS (Non-IFRS) wird bestätigt. Darmstadt, 13. April 2018 Software AG Der Vorstand Mitteilende Person: Frederic Freichel Junior Manager Investor Relations E-Mail: frederic.freichel@softwareag.com Tel: +49 6151 92 1106 13.04.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Software AG Uhlandstraße 12 64297 Darmstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 92-1900 Fax: +49 (0)6151 92-34 1899 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Internet: www.softwareag.com ISIN: DE000A2GS401 WKN: A2GS40 Indizes: TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 674589 13.04.2018 CET/CEST

ISIN DE000A2GS401

AXC0265 2018-04-13/23:04