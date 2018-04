Der Dax kletterte am Freitag über die 12.500-Punkte-Marke rauf auf ein Sechs-Wochen-Hoch. Im Späthandel aber ließ der Schwung merklich nach.

Der Dax steht vor seiner dritten Gewinnwoche in Folge. Am heutigen Freitag hatten sich die Anleger optimistisch gezeigt: Die Furcht vor dem Syrien-Konflikt rückte in den Hintergrund, in Sachen Handelsstreit haben China und die USA zumindest vorerst von weiteren Schritten abgesehen.

Zudem fielen die am präsentierten Quartalszahlen überraschend stark aus. Zeitweise war der Dax über die 12.500-Punkte-Marke geklettert, markierte damit ein Sechs-Wochen-Hoch. Im Späthandel sorgte eine schwächelnde Wall Street jedoch für Gewinnmitnahmen in Frankfurt.

Am Ende schloss der Dax mit 12.442 Punkten 0,2 Prozent fester. Damit beendet der Deutsche Aktienindex zum dritten Mal in Folge eine Handelswoche mit Gewinnen. Allerdings fällt das Plus mit drei Punkten minimal aus. Das gesamteuropäische Pendant, der Euro-Stoxx-50, kam mit 3448 Punkten auf Aufschläge von 0,1 Prozent. In New York rutschte der Aktienmarkt nach anfänglicher Kauflaune ins Minus. Der Dow Jones notierte zum Frankfurter Handelsschluss 0,2 Prozent leichter bei 24.434 Punkten.

"Die Märkte atmen wieder auf", sagte Investmentanalyst Frank Schallenberger von der LBBW. Die Aussage von US-Präsident Donald Trump, er habe noch nicht abschließend über einen Raketenangriff in Syrien entschieden, habe die Sorgen vor einer Eskalation in der Krisenregion gedämpft. Allerdings kann die Stimmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...