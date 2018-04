von Renato Leo, Euro am Sonntag Wer nach 13 Jahren immer noch die TV-Konkurrenz abkocht, muss irgendetwas richtig machen. Mit "Kitchen Impossible" fährt Tim Mälzer (47) regelmäßig Quotenrekorde ein, und auch in der neuen Kochshow "Knife Fight Club" mischt er als Juror mit. "Es läuft", kommentiert Mälzer das in seiner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...