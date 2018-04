OMV: Es geht wieder los…

Die Zuspitzung der Lage in Syrien sorgte in den vergangenen Tagen dafür, dass die Ölpreise auf ein neues Dreijahreshoch klettern konnten. Dies gab auch Ölwerten Auftrieb. Unter anderem dem österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV (WKN: 874341 / ISIN: AT0000743059).

Seit Herbst 2016 kannte die OMV-Aktie nur eine Richtung. Für den ATX-Wert ging es steil nach oben. Grund dafür war unter anderem der sich allmählich erholende Ölpreis. Außerdem konnte das Unternehmen in der Zeit, in der die Rohölnotierungen am Boden lagen, wichtige Einsparungen vornehmen und damit die Gewinnsituation verbessern. In dieser Zeit hat sich der Wert der OMV-Aktie in etwa verdoppelt. In diesem Jahr ist bisher jedoch der Wurm drin.

Zum einen dürften Anleger nach dem zwischenzeitlichen Kursanstieg die Gelegenheit für Gewinnmitnahmen genutzt haben. Außerdem hat das insgesamt sehr turbulente Börsenumfeld (Zins- und Inflationsängste, Handelsstreit) die Aktienkurse auf breiter Front belastet. Nun konnte OMV neue Erfolge einfahren, was auch der OMV-Aktie neuen Schwung verlieh.

