K+S-Aktie lässt langfristigen Abwärtstrends hinter sich

Dem Kasseler Salz- und Düngemittelhersteller K+S (WKN: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888) kam in seinem Salzgeschäft die zwischenzeitliche Kältewelle in Deutschland zugute. Zudem wurden die 2017er-Geschäftszahlen und der 2018er-Ausblick am Markt positiv aufgenommen. Auch aus Sicht der Point & Figure Charttechnik ist die K+S-Aktie kaufenswert.

Zusammenfassung:

" Long" im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal durch Überschreiten Doppel-Top bei 23,30 € (2). Vorher bereits Durchbrechen des langfristigen Abwärtstrends (3) bei 23 €. Bestätigendes Kaufsignal durch Überschreiten Doppel-Top (4) bei 24 €.

ØKursziel 35,50 € (+48% Gewinn!)

Abb.: K+S Gesellschaft Point & Figure Chart (P&F) -Quelle: MarketMakerund eigene Markierungen

Trend und Kursziele:

Trend : Long im Aufwärtstrend (1) durch Kaufsignal (2).

Kursziel : (vertikale Methode) 35,50 € (+48% Gewinnchance).

Gültigkeit : Kaufsignal gültig solange Kurse über 20,80 € (5). Trendbruch nach unten bei Unterschreiten der Hausse-Linie (1) aktuell bei Kursen unter 21,40 €.

