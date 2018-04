Kalenderwoche 15 (09. - 13. April 2018) am KMU-Anleihen-Markt: Die EYEMAXX Real Estate AG bietet aktuell den Altanlegern der EYEMAXX-Anleihe 2013/19 ihre neue 5,50%-Anleihe zum Tausch an, bevor am kommenden Donnerstag ein öffentliches Angebot startet. Das Gesamtvolumen des neuen EYEMAXX-Bonds beläuft sich auf bis zu 30 Millionen Euro. EYEMAXX-Chef Dr. Michael Müller im Gespräch mit dem Anleihen Finder: " Wir gehen fest von einer Vollplatzierung aus, ein Minimalziel gibt es nicht, auch weil wir über einen guten Mix aus Finanzierungsmöglichkeiten verfügen. Wir wollen mit den Mitteln aus der neuen Anleihe einerseits ganz neue Entwicklungsprojekte finanzieren, sie auch für bereits gesicherte Projekte einsetzen und gegebenenfalls auch für den Ausbau unseres Bestandportfolios einsetzen - also für das weitere Wachstum von EYEMAXX".

Auch die Anleger der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (NZWL) können derzeit über ein Anleihen-Tauschangebot des Automobilzulieferers nachdenken. NZWL bietet den Gläubigern ihrer beiden Anleihen aus den Jahren 2014 und 2015 ein freiwilliges, öffentliches Umtauschangebot in die 2017 aufgelegte NZWL-Anleihe 2017/23 an. Das Emissionsvolumen beträgt in der neuen Umtauschrunde bis zu 6,811 Millionen Euro, nachdem die Gläubiger der Anleihe 2014/19 im Dezember 2017 bereits 8,189 Millionen Euro getauscht hatten. Das Gesamtvolumen der 2017er Bonds ist auf 15 Millionen Euro begrenzt ist.

Die SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., eine der führende Online-Apotheken in Europa, hat in dieser Woche erfolgreich bei institutionellen Investoren eine nicht nachrangige, unbesicherte Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 75 Millionen Euro platziert. Der Kupon des Wandlers beträgt 4,50% p.a. Die Ratingagentur Euler Hermes hat unterdessen das Unternehmensrating der SAF-HOLLAND S.A mit einem "BBB"- Investment Grade-Rating bestätigt. Der Ausblick für das Rating für die kommenden zwölf Monate wird von der Ratingagentur ...

