Kanzlerin Merkel äußert Verständnis zu den Luftangriffen des Westens, Russland reagiert empört. Die UN mahnt zur Zurückhaltung. Der Syrien-Newsblog.

Die Lage in Syrien eskaliert: Die USA, Frankreich und Großbritannien haben in der Nacht auf Samstag einen Luftangriff gegen Syrien ausgeführt Der Westen reagiert damit auf den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in dem Bürgerkriegsland. Frankreich berichtet, dass der Angriff mit Russland abgesprochen wurde. Die USA bestreiten dies. Die Ereignisse des Tages im Newsblog.

+++ 10:16 Uhr, Merkel zu Syrien: Militäreinsatz war erforderlich und angemessen +++"Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen", erklärte die Bundeskanzlerin am Samstag. Ziel der gezielten Luftschläge sei es gewesen, "die Fähigkeit des Regimes zum Chemiewaffeneinsatz zu beschneiden und es von weiteren Verstößen gegen die Chemiewaffenkonvention abzuhalten". Die Kanzlerin weiter: "Wir unterstützen es, dass unsere amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen haben."

Merkel rief dazu auf, "einer Erosion der Chemiewaffenkonvention" entgegenzuwirken. "Deutschland wird alle diplomatischen Schritte in diese Richtung entschlossen unterstützen."

+++ 9:57 Uhr, Grünen-Chefin warnt vor militärischer Eskalation +++ "So furchtbar die Gräueltaten des syrischen Regimes und seiner Verbündeten sind, so falsch ist eine weitere militärische Eskalation." Die EU-Außenkommissarin müsse nun alle EU-Staats- und Regierungschefs einladen, um eine klare Strategie zu verabreden. "Wenn Frau Mogherini nicht handelt, muss Frau Merkel es tun", erklärt Baerbock.

+++ 9:56 Uhr, Putin: Russland fordert wegen Syrien Sitzung des UN-Sicherheitsrates +++Russland will den UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammenkommen lassen. Das teilte der russische Präsident Wladimir Putin am Samstag mit.

+++ 9:55 Uhr, Niederländischer Regierungschef hat Verständnis für Angriffe in Syrien +++In einer Erklärung vom Samstag heißt es, die Militäraktion sei "unter den heutigen Umständen verhältnismäßig und wohlüberlegt". Die niederländische Regierung halte es für "wahrscheinlich, dass Giftgas eingesetzt wurde und dass die syrische Regierung dahintersteckt. Die internationale Gemeinschaft kann das nicht hinnehmen." Der Gebrauch chemischer Waffen sei "ein schweres Verbrechen und ein ernster Verstoß gegen internationale Recht".

+++ 9:54 Uhr, Britischer Verteidigungsminister: Militärschlag war sehr erfolgreich +++Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson hat den Angriff auf syrische Einrichtungen als "sehr erfolgreiche Mission" bezeichnet. Angesichts der leidenden unschuldigen Männer, Frauen und Kinder habe gehandelt werden müssen, sagte Williamson am Samstag dem Sender BBC. Alle an dem Militärschlag beteiligten Soldaten seien gesund zurückgekommen.

+++ 9:52 Uhr, Unions-Außenpolitiker Hardt nennt Luftschlag gerechtfertigt +++Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, sieht den Luftschlag gegen Assad als "gerechtfertigt" an. Die Indizien, dass Assad im Kampf gegen die Opposition chemische Waffen einsetze, seien erdrückend. Der Militärschlag "diente somit dem Schutz der Menschen in Syrien".

+++ 9:35 Uhr, Israel: Syrien hat Luftangriffe der Westmächte selbst zu verantworten +++Das Land habe sich mit seinen "mörderischen Taten" selbst in Gefahr gebracht, erklärte ein hochrangiger, anonym bleibender israelischer Regierungsvertreter am Samstag. US-Präsident Donald Trump habe vergangenes Jahr klargemacht, dass der Gebrauch von Chemiewaffen eine rote Linie sei.

+++ 9:24 Uhr, Israel äußert Verständnis für Angriff der Westmächte in Syrien +++"Im vergangenen Jahr hat US-Präsident (Donald) Trump klargemacht, dass der Einsatz von Chemiewaffen das Überschreiten ...

