ohne einen offensichtlichen Grund legte die Aktie von Netcents in der vergangenen Woche einen Raketenstart aufs Parkett. Innerhalb von nur wenigen Tagen gelang es dem Papier, seinen Wert mehr als zu verdoppeln. In der Spitze ging es sogar bis auf 2,50 CAD hoch, während die Anteile am Montag noch zu rund 1,10 CAD gehandelt wurden. Was genau für diese Entwicklung gesorgt hat, darüber lässt sich nur mutmaßen. Womöglich hat die Meldung über das Family Office von George Soros etwas ... (Robert Sasse)

