Liebe Leser,

der Erfolgszug der Online-Händler zwingt Logistik-Unternehmen wie die Deutsche Post weiterhin zu großen Investitionen. In Erfurt erfolgte jetzt der Spatenstich für ein neues Gebäude, das schon bis zum Oktober fertiggestellt sein soll. Künftig sollen dort dann 4.000 Pakete pro Stunde sortiert werden. Es ist nur eines von vielen Projekten, an dem die Post derzeit arbeitet. Auch Niederlassungsleiter Alexander Leibold bestätigt in Erfurt ein unverändert hohes Wachstum an Paketmengen.

Was ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...