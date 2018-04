Liebe Leser,

die letzte Kursparty bei K+S ist Mitte letzter Woche zu einem jähen Ende gekommen. Nicht ganz unschuldig daran dürfte die Deutsche Bank sein. Die empfiehlt in einer neuen Analyse zum Verkauf der Papiere. Analystin Virgine Boucher-Ferte rechnet in einer aktuellen Studie damit, dass für das erste Quartal aufgrund ungünstiger Witterungsbedingungen eher "glanzlose" Zahlen präsentiert werden. Die Aktie sei angesichts des derzeitigen Überangebots zu teuer, weshalb sich an der Verkaufsempfehlung ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...