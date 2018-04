Liebe Leser,

die vergangene Saison war für Borussia Dortmund im Großen und Ganzen eine Enttäuschung, was sich zuletzt auch beim Aktienkurs widerspiegelte. In den letzten Spielen haben die Borussen aber noch einmal die Chance, die Stimmung zumindest etwas auszubessern. Heiß her wird es dabei zweifellos an diesem Samstag beim Lokalderby mit Schalke gehen.

Das Spiel ist dieser Tage nicht nur von den üblichen Emotionen geprägt, es könnte für den BVB auch den beinahe sicheren Einzug ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...